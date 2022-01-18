Четверта доза вакцини від коронавірусу підвищує рівень антитіл більше, ніж третє щеплення. Однак цього недостатньо, щоб забезпечити захист від штаму Омікрон.

Відповідне дослідження з щепленням чотирма дозами вакцин проводив ізраїльський медичний центр Шиба. Дослідники провели друге бустерне щеплення вакциною Pfizer серед своїх 154 співробітників через два тижні. Потім ще 120 людей пройшли ревакцинацію препаратом Moderna через тиждень.

Їх порівнювали з контрольною групою, яка не отримувала четвертий укол. У лікарні повідомили, що ті, хто входив до групи Moderna, раніше отримали три уколи вакцини Pfizer.

Згідно з результатами дослідження, четверте щеплення вакцини підвищує рівень антитіл ще більше, ніж третє, втім, і цього недостатньо.

– До цього часу ми вже знаємо, що рівень антитіл, необхідний для захисту від зараження штамом Омікрон, ймовірно, занадто високий для вакцини, навіть якщо це хороша вакцина, – зазначив голова центру Гілі Регєв-Йохай.

Висновки, які, за словами лікарні, були першими у світі, – попередні та ще не опубліковані офіційно.

В Ізраїлі у грудні 2021 року почали пропонувати четверте щеплення або ж другу ревакцинацію для найбільш вразливих груп та осіб з групи високого ризику.