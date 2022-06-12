Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Для проведения операций любой сложности: Сумщина получила современную наркозную станцию

12 июня 2022, 13:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Сумская областная клиническая больница получила наркозно-дыхательную станцию ​​для проведения ингаляционной анестезии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Станция обеспечивает проведение анестезиологии во время операций любой сложности с мониторингом всех параметров контроля пациента на самом высоком уровне. Это первая станция такого класса в областной больнице, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за десять дней июня медучреждения Сумщины, благодаря партнерству Минздрава, правительства, первой леди Елены Зеленской, местных властей и благотворительных организаций, в четвертый раз получают новое медицинское оборудование.

Читайте также:
скораяОба с тяжелыми минно-взрывными ранениями: Минздрав эвакуировал на лечение за границу супругов из Киевщины

Так, ранее:

Сейчас смотрят
  • областной перинатальный центр получил специализированный инкубатор для длительного выхаживания новорожденных детей;
  • онкологический диспансер — компьютерный томограф стоимостью 17 млн ​​грн;
  • областная больница — ВАК-аппараты, благодаря которым излечиваются даже самые тяжелые инфицированные, рваные, осколочные раны и наркозная станция.

В областной клинической больнице ежедневно происходит до 30 оперативных вмешательств.

Новое оборудование не только будет способствовать более качественной медицинской помощи жителям региона, но и помогать сохранить жизнь защитникам Украины и мирным гражданам, которые получили ранения в результате военной агрессии РФ.

Источник
Минздрав
Теги
Благотворительность Війна в Україні Лікарні медична допомога МОЗ Украины Елена Зеленская Суми
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь