Сумская областная клиническая больница получила наркозно-дыхательную станцию ​​для проведения ингаляционной анестезии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Станция обеспечивает проведение анестезиологии во время операций любой сложности с мониторингом всех параметров контроля пациента на самом высоком уровне. Это первая станция такого класса в областной больнице, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за десять дней июня медучреждения Сумщины, благодаря партнерству Минздрава, правительства, первой леди Елены Зеленской, местных властей и благотворительных организаций, в четвертый раз получают новое медицинское оборудование.

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— компьютерный томограф стоимостью 17 млн ​​грн; областная больница — ВАК-аппараты, благодаря которым излечиваются даже самые тяжелые инфицированные, рваные, осколочные раны и наркозная станция.

В областной клинической больнице ежедневно происходит до 30 оперативных вмешательств.

Новое оборудование не только будет способствовать более качественной медицинской помощи жителям региона, но и помогать сохранить жизнь защитникам Украины и мирным гражданам, которые получили ранения в результате военной агрессии РФ.