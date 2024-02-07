Министерство здравоохранения Украины утвердило новый стандарт медицинской помощи — Нутритивная поддержка при онкологических заболеваниях у взрослых. Это поможет пациентам эффективнее лечиться и быстрее выздороветь.

Еда как лекарство

Рак является одной из важнейших медицинских проблем современности, и ученые мирового уровня работают над поиском новых методов лечения и его улучшением. Операции, лучевая терапия и медикаментозное лечение — это лишь часть комплексного подхода к пациентам с онкологическими заболеваниями.

Согласно данным Минздрава, от 10% до 20% пациентов, сталкивающихся с онкологическими заболеваниями, умирают не от самой опухоли, а в результате мальнутризации, нехватки необходимых питательных веществ.

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Мальнутриция может возникнуть после хирургических вмешательств, химиотерапии или из-за анорексии. А ненадлежащее питание негативно влияет на эффективность лечения и процесс реабилитации.

Таким образом, новый документ МОЗ с четкими инструкциями может оказаться решающим для улучшения эффективности лечения и жизни онкобольных.