Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий стандарт медичної допомоги — Нутритивна підтримка при онкологічних захворюваннях у дорослих. Це допоможе пацієнтам ефективніше лікуватися і швидше одужати.

Їжа як ліки

Рак є однією з найважливіших медичних проблем сучасності, і науковці світового рівня працюють над пошуком нових методів лікування та його покращенням. Операції, променева терапія та медикаментозне лікування – це лише частина комплексного підходу до пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Згідно з даними МОЗ, від 10% до 20% пацієнтів, що стикаються з онкологічними захворюваннями, помирають не від самої пухлини, а внаслідок мальнутризації, браку необхідних поживних речовин.

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Мальнутриція може виникнути після хірургічних втручань, хіміотерапії або через анорексію. А неналежне харчування негативно впливає на ефективність лікування та процес реабілітації.

Таким чином, новий документ МОЗ з чіткими інструкціями може виявитися вирішальним для поліпшення ефективності лікування та життя онкохворих.