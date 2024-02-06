22-річна Олена Момоток приборкала мієлодиспластичний синдром, різновид раку кісткового мозку, і відтепер точно знає, онкологічне захворювання – не вирок.

Що таке мієлодиспластичний синдром

Мієлодиспластичний синдром (МДС) – рідкісна патологія, коли виробляються неправильні клітини крові, які не можуть виконувати свої функції. Це призводить до недостачі здорових клітин крові, що може викликати серйозні проблеми в роботі організму.

Коли Олена дізналася про діагноз, перше враження було, що вона приречена. Але наразі вона точно знає, що діти та дорослі здатні подолати рак і продовжувати жити повноцінним життям.

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Як приборкати рак

Лікування тривало понад два роки, спочатку в Рівненській обласній дитячій лікарні, а потім в Охматдиті, де Олені трансплантували кістковий мозок та провели кілька курсів хіміотерапії. Донором-рятівником стала її старша сестра.

Життя триває

Олена ділиться, що процедура пересадки виявилася легкою, безпечною та безболісною, схожою на донорство крові. Її сестра швидко відновилась після операції та стала матір’ю. Тепер уся сім’я Олени знаходиться в реєстрі донорів.

Під час лікування Олена знайшла справжніх друзів і кохання. Сьогодні, після щасливого одруження та успішного подолання раку, вона переїхала з Рівненщини до Києва, працює педагогом і пише книгу, щоб підтримати тих, хто стикається з онкодіагнозом.