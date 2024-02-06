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Рак кісткового мозку – не вирок: історія 22-річної дівчини з мієлодиспластичним синдромом

6 Лютого 2024, 18:59
Марина Мелехова редактор
онкологія, рак
Джерело: Depositphotos

22-річна Олена Момоток приборкала мієлодиспластичний синдром, різновид раку кісткового мозку, і відтепер точно знає, онкологічне захворювання – не вирок.

Що таке мієлодиспластичний синдром

Мієлодиспластичний синдром (МДС) – рідкісна патологія, коли виробляються неправильні клітини крові, які не можуть виконувати свої функції. Це призводить до недостачі здорових клітин крові, що може викликати серйозні проблеми в роботі організму.

Коли Олена дізналася про діагноз, перше враження було, що вона приречена. Але наразі вона точно знає, що діти та дорослі здатні подолати рак і продовжувати жити повноцінним життям.

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Лікування тривало понад два роки, спочатку в Рівненській обласній дитячій лікарні, а потім в Охматдиті, де Олені трансплантували кістковий мозок та провели кілька курсів хіміотерапії. Донором-рятівником стала її старша сестра.

Життя триває

рак, онкологія

Фото: МОЗ

Олена ділиться, що процедура пересадки виявилася легкою, безпечною та безболісною, схожою на донорство крові. Її сестра швидко відновилась після операції та стала матір’ю. Тепер уся сім’я Олени знаходиться в реєстрі донорів.

Під час лікування Олена знайшла справжніх друзів і кохання. Сьогодні, після щасливого одруження та успішного подолання раку, вона переїхала з Рівненщини до Києва, працює педагогом і пише книгу, щоб підтримати тих, хто стикається з онкодіагнозом.

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Джерело
МОЗ
Теги
Київ Онкологія онкохворі Охматдит Рівне
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