22-летняя Елена Момоток преодолела миелодиспластический синдром, разновидность рака костного мозга, и отныне точно знает, онкологическое заболевание — не приговор.

Что такое миелодиспластический синдром

Миелодиспластический синдром (МДС) — редкая патология, когда вырабатываются неправильные клетки крови, которые не могут выполнять свои функции. Это приводит к недостатку здоровых клеток крови, что может вызвать серьезные проблемы в работе организма.

Когда Елена узнала о диагнозе, первое впечатление было, что она обречена. Но сейчас она точно знает, что дети и взрослые способны преодолеть рак и продолжать жить полноценной жизнью.

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Как победить рак

Лечение длилось более двух лет, сначала в Ривненской областной детской больнице, а затем в Охматдете, где Елене трансплантировали костный мозг и провели несколько курсов химиотерапии. Донором-спасителем стала ее старшая сестра.

Жизнь продолжается

Елена делится, что процедура пересадки оказалась легкой, безопасной и безболезненной, похожей на донорство крови. Ее сестра быстро восстановилась после операции и стала матерью. Теперь вся семья Елены находится в реестре доноров.

Во время лечения Елена нашла настоящих друзей и любовь. Сегодня, после счастливой женитьбы и успешного преодоления рака, она переехала из Ровенской области в Киев, работает педагогом и пишет книгу, чтобы поддержать тех, кто сталкивается с онкодиагнозом.