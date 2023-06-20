В Верховной Раде 19 июня был зарегистрирован законопроект №9398, авторы которого предлагают законодательно закрепить штраф в размере до 85 тыс. грн за разглашение сведений о результатах обследования на ВИЧ/СПИД.

В проекте закона также предусмотрена уголовная ответственность за инфицирование ВИЛ вследствие ненадлежащего выполнения медработниками или фармацевтами своих профессиональных обязанностей.

— Этот документ разработан с целью повышения эффективности уголовно-правовой защиты здоровья людей, противодействия распространению инфекционных заболеваний, а также устранению дискриминации по состоянию здоровья, — говорится в пояснительной записке.

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Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 132 УК, согласно которым незаконное разглашение сведений о проведении медосмотра или обследования на инфицирование ВИЧ/СПИД будет наказываться штрафом от 2 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 000 до 85 000 грн.

Согласно законопроекту, заражение особо опасной инфекционной болезнью или инфицирование ее возбудителем, смогут повлечь за собой лишение свободы на срок от пяти до восьми лет (предлагаемые изменения в статье 121 УК).

В то же время ненадлежащее выполнение медработником или фармацевтом своих обязанностей, повлекшее инфицирование лица ВИЛ, предлагается наказывать ограничением свободы на срок до трех лет.

Инициаторы документа также предлагают ввести уголовную ответственность за заражение венерической болезнью человеком, знавшим о наличии у него этой болезни. Наказанием могут быть, в частности, исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на тот же срок.