У Верховній Раді 19 червня було зареєстровано законопроєкт №9398, автори якого пропонують законодавчо закріпити штраф у розмірі до 85 тис. грн за розголошення відомостей про результати обстеження на ВІЛ/СНІД.

У проєкті закону також передбачено кримінальну відповідальність за інфікування ВІЛ унаслідок неналежного виконання медпрацівниками або фармацевтами своїх професійних обов’язків.

– Цей документ розроблено з метою підвищення ефективності кримінально-правового захисту здоров’я людей, протидії поширенню інфекційних захворювань, а також усунення дискримінації за станом здоров’я, – ідеться в пояснювальній записці.

Проєкт закону передбачає внесення змін до статті 132 КК, згідно з якими незаконне розголошення відомостей про проведення медогляду або обстеження на інфікування ВІЛ/СНІД каратиметься штрафом від 2 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 000 до 85 000 грн.

Згідно із законопроєктом, зараження особливо небезпечною інфекційною хворобою або інфікування її збудником, зможуть спричинити позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років (пропоновані зміни до статті 121 КК).

Водночас неналежне виконання медпрацівником або фармацевтом своїх обов’язків, що спричинило інфікування особи ВІЛ, пропонується карати обмеженням волі на строк до трьох років.

Ініціатори документа також пропонують ввести кримінальну відповідальність за зараження венеричною хворобою людиною, яка знала про наявність у неї цієї хвороби. Покаранням можуть бути, зокрема, виправні роботи строком до двох років або позбавлення волі на той самий строк.