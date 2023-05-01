Кабінет міністрів вирішив внести зміни до деяких законодавчих актів, які стосуються сфери донорської крові та компонентів з неї.

До Верховної Ради урядовці внесли законопроєкт, в якому пропонуються нові редакції відповідних статей чинного законодавства, повідомив уповноважений КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог щодо технологічного процесу заготівлі, тестування, переробки та зберігання донорської крові та компонентів крові.

Адміністративна відповідальність загрожуватиме і посадовим особам суб’єктів системи крові, не уповноваженим закладами охорони здоров’я, що надають послуги з трансфузії крові.

На часі і встановлення кримінальної відповідальності за насильницький примус до донорства крові або залучення до донорства шляхом обману.

Джерело: Тарас Мельничук