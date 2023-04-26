Окупаційна влада розгорнула на тимчасово окупованих територіях, зокрема, південних областей, справжню кампанію у пошуках крові, про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

Де – обіцянками гарної плати за послугу, де – відвертим залякуванням, жителів змушують здавати кров. Без різниці щодо групи чи резусу.

Ворог намагається виправдати цю акцію, апелюючи до емоцій людей, кажуть, це благородна місія, бо вона має на меті допомогти хворим. Переконують, звісно, що йдеться про цивільних.

Але вже нікого не вдасться ввести в оману – до цивільних загарбникам не просто байдуже, вони часто використовують місцевих як витратний матеріал.

Люди здогадуються, що термінове створення банку крові – вимушений захід. У російській армії на цьому напрямку велика кількість 300-х. Запасів крові, які були, вже не вистачає для порятунку їхніх поранених.

А може, росіяни накопичують об’єми банку крові, бо відчувають, що скоро потреба в ній зросте в рази.

Джерело: Іван Федоров