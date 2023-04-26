Оккупационная власть развернула на временно оккупированных территориях, в частности, южных областей, настоящую кампанию в поисках крови, об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Где – обещаниями хорошей платы за услугу, где – откровенным запугиванием, жителей заставляют сдавать кровь. Без разницы по поводу группы или резуса.

Враг пытается оправдать эту акцию, апеллируя к эмоциям людей, говоря, это благородная миссия, имеющая целью помочь больным. Убеждают, конечно, что речь идет о гражданских.

Но уже никого не удастся ввести в заблуждение — гражданские захватчикам не просто безразличны, они часто используют местных как расходный материал.

Люди догадываются, что срочное создание банка крови — вынужденная мера. В российской армии на этом направлении большое количество 300-х. Запасов крови, которые были, уже не хватает для спасения их раненых.

А может россияне накапливают объемы банка крови, потому что чувствуют, скоро потребность в ней возрастет в разы.

Источник: Іван Федоров