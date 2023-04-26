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Собирают банк крови: россияне заставляют жителей ВОТ становиться донорами

26 апреля 2023, 16:12
Валентина Андрейко журналіст
донор
Источник: Depositphotos

Оккупационная власть развернула на временно оккупированных территориях, в частности, южных областей, настоящую кампанию в поисках крови, об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Где – обещаниями хорошей платы за услугу, где – откровенным запугиванием, жителей заставляют сдавать кровь. Без разницы по поводу группы или резуса.

Враг пытается оправдать эту акцию, апеллируя к эмоциям людей, говоря, это благородная миссия, имеющая целью помочь больным.  Убеждают, конечно, что речь идет о гражданских.

Но уже никого не удастся ввести в заблуждение — гражданские захватчикам не просто безразличны, они часто используют местных как расходный материал.

Люди догадываются, что срочное создание банка крови — вынужденная мера. В российской армии на этом направлении большое количество 300-х. Запасов крови, которые были, уже не хватает для спасения их раненых.

А может россияне накапливают объемы банка крови, потому что чувствуют, скоро потребность в ней возрастет в разы.

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Источник: Іван Федоров

Теги
Іван Федоров Война в Украине донор крові
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