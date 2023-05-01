Кабинет министров решил внести изменения в некоторые законодательные акты, касающиеся сферы донорской крови и компонентов из нее.

В Верховную Раду внесен законопроект, в котором предлагаются новые редакции соответствующих статей действующего законодательства, сообщил уполномоченный КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, предлагается установить административную ответственность за нарушение требований относительно технологического процесса заготовки, тестирования, переработки и хранения донорской крови и компонентов крови.

Административная ответственность будет угрожать и должностным лицам субъектов системы крови, не уполномоченным учреждениями здравоохранения, но предоставляющим услуги по трансфузии крови.

Актуально и установление уголовной ответственности за насильственное принуждение к донорству крови или привлечение к донорству путем обмана.

Джерело: Тарас Мельничук