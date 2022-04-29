Амбулатории Киевской области получили солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall. Они поступили в заведения тех городов региона, в которых фиксируются наибольшие разрушения, в частности Бородянки и Ирпеня.

Оборудование поможет возобновить работу заведений.

— Благодаря современному оборудованию амбулатории смогут использовать солнечную энергию как источник питания и накапливать электроэнергию. Кроме того, установка солнечных электростанций позволяет значительно экономить расходы на электроэнергию и направить эти средства на другие нужды, например, на дополнительное медицинское оборудование, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Кроме того, медицинские заведения Киевской области получили и медикаменты.

Отправка состоялась при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, американской компании Tesla.

Медицинская система освобожденных городов нуждается в восстановлении из-за варварских действий оккупантов, разрушавших жилые массивы, школы, больницы.

Для справки, Powerwall – литий-ионный аккумулятор, разработанный американской компанией Tesla Motors и предназначенный для сохранения электроэнергии для бытового потребления.

Источник: Минздрав

Фото: Минздрав