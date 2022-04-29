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Ради спасения жизней в горячих точках: в Украину прибыли бронированные скорые

29 апреля 2022, 17:17
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
броньовані авто

Первые бронированные автомобили скорой помощи стандарта Stanag 4569 для спасения раненых бойцов и мирных граждан из зоны поражений уже прибыли во Львов. Они находятся в распределительном центре Министерства здравоохранения и в ближайшее время поедут в самые горячие точки на фронте.

Эти скорые, которые были приобретены при поддержке Виктора и Елены Пинчуков, ранее принадлежали Министерству обороны Великобритании. Крупнейший британский производитель скорых, компания Venari Group переоборудовала их под реанимобили. Сотрудники Venari Group работали 24/7, чтобы переоборудовать эти машины для нужд Украины во время войны.

— Война против Украины – это война против свободы и жизни. Бронированные скорые будут спасать жизнь тех, кто защищает нашу свободу и свободу Европы. Среди других вещей, которые мы делаем для поддержки наших бойцов и медиков, мы этого не смогли бы сделать без наших партнеров, ведь такие машины нелегко найти, — отметил Виктор Пинчук.

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Бронированные авто могут гарантировать доступ к самым опасным местам, надежно защитить наших храбрых медиков, воинов и мирных граждан во время эвакуации с поля.

— Спасать жизнь тех, кто спасает жизни, было нашей целью, начиная с 2014 года, когда мы начали выстраивать систему обучения и подготовки военных медиков вместе с экспертами НАТО. Инструкторы Медсанбата с первых дней вторжения работают в горячих точках и нашей задачей было обеспечить их всем необходимым. Бронированные скорые – это следующий этап, позволяющий медикам эвакуировать раненых с горячих точек и вовремя доставлять их в медицинские учреждения. Мы лично посетили завод, где переделывали скорые, и знаем, сколько усилий было приложено для того, чтобы их доставили в Украину максимально оперативно, — добавила Елена Пинчук.

броньовані авто

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Страна благодарна Посольству Украины в Великобритании, компании Venari Group и члену Парламента Великобритании Эндрю Перси за поддержку и помощь в реализации этого проекта.

Теги
Війна в Україні, Виктор Пинчук, медична допомога, Олена Пінчук
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