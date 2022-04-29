Перші броньовані авто швидкої допомоги стандарту Stanag 4569 для рятування поранених бійців та мирних громадян із зони уражень вже прибули до Львова. Вони перебувають у розподільчому центрі Міністерства охорони здоров’я і найближчим часом поїдуть до найгарячіших точок на фронті.

Ці швидкі, які були придбані за підтримки Віктора та Олени Пінчуків, раніше належали Міністерству оборони Великої Британії. Найбільший британський виробник швидких, компанія Venari Group переобладнала їх під реанімобілі. Співробітники Venari Group працювали 24/7, щоб переобладнати ці автівки для потреб України під час війни.

– Війна проти України – це війна проти свободи та життя. Броньовані швидкі рятуватимуть життя тих, хто боронить нашу свободу і свободу Європи. Серед інших речей, які ми робимо для підтримки наших бійців і медиків, цього ми не змогли б зробити без наших партнерів, адже такі машини нелегко знайти, – зазначив Віктор Пінчук.

Броньовані авто можуть гарантувати доступ до найнебезпечніших місць, надійно захистити наших хоробрих медиків, воїнів та мирних громадян під час евакуації з полю бою.

– Рятувати життя тих, хто рятує життя, було нашою ціллю, починаючи з 2014 року, коли ми розпочали вибудовувати систему навчання та підготовки військових медиків разом з експертами НАТО. Інструктори Медсанбату з перших днів вторгнення працюють у гарячих точках, і нашим завданням було забезпечити їх усім необхідним. Броньовані швидкі – це наступний етап, який дає можливість медикам евакуювати поранених з гарячих точок та вчасно доставляти їх у медичні заклади. Ми особисто відвідали завод, де перероблялися швидкі, та знаємо, скільки зусиль було докладено для того, щоб їх доправили в Україну максимально оперативно, – додала Олена Пінчук.

Країна вдячна Посольству України у Великій Британії, компанії Venari Group та члену Парламенту Великої Британії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту.