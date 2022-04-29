Амбулаторії Київської області отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall. Вони надійшли до закладів тих міст регіону, які зазнали найбільших руйнувань, зокрема Бородянки та Ірпеня.

Обладнання допоможе відновити роботу закладів.

– Завдяки надсучасному обладнанню амбулаторії зможуть використовувати сонячну енергію як джерело живлення та накопичувати електроенергію. Окрім того, встановлення сонячних електростанцій дає можливість значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби, наприклад, на додаткове медичне обладнання, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Крім того, медичні заклади Київщини отримали і медикаменти.

Доправлення відбулося за підтримки Міністерства охорони здоров’я, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, американської компанії Tesla.

Медична система звільнених міст потребує відновлення через варварські дії окупантів, які руйнували житлові масиви, школи, лікарні.

Для довідки, Powerwall – літій-іонний акумулятор, розроблений американською компанією Tesla Motors та призначений для збереження електроенергії для побутового споживання.

Джерело: МОЗ

Фото: МОЗ