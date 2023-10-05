Министерство здравоохранения сообщило, что все украинские больницы, имеющие контракт с НЗСУ, обеспечены генераторами.

Сегодня уже создан координационный штаб и подготовлен план действий в случае длительных отключений электроэнергии.

— Наша главная цель — это своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в медицинских учреждениях. Поэтому сегодня каждое медучреждение, которое оказывает стационарную и экстренную медицинскую помощь, имеет резервные источники питания — отметил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

По его словам, в случае проблем с электроснабжением или блэкаутов в большинстве медучреждений генераторы срабатывают автоматически.

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Он также сказал, что с начала полномасштабной войны было обеспечено солнечными панелями, инверторами и аккумуляторами 32 украински медицинских учреждения, которые могут накапливать энергию.