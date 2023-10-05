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До блекаутів готові: у МОЗ розповіли, що всі медзаклади мають щонайменше один генератор

5 Жовтня 2023, 13:32
Марина Мелехова редактор
Аналізи, лікар, медики, лікарня
Джерело: Unsplash

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що усі українські лікарні, які мають контракт з НЗСУ, забезпечено генераторами.

Сьогодні вже створено координаційний штаб та підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії.

– Наша головна мета — це своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в медичних закладах. Тому сьогодні кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення — зауважив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

За його словами, у разі проблем з електропостачанням або блекаутів в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично.

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Він також сказав, що від початку повномасштабної війни було забезпечено сонячними панелями, інверторами та акумуляторами 32 українські медичні заклади, які можуть накопичувати енергію.

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Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога МОЗ України
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