Міністерство охорони здоров’я повідомило, що усі українські лікарні, які мають контракт з НЗСУ, забезпечено генераторами.

Сьогодні вже створено координаційний штаб та підготовлено план дій у разі довготривалих відключень електроенергії.

– Наша головна мета — це своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в медичних закладах. Тому сьогодні кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення — зауважив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

За його словами, у разі проблем з електропостачанням або блекаутів в більшості медзакладів генератори спрацьовують автоматично.

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Він також сказав, що від початку повномасштабної війни було забезпечено сонячними панелями, інверторами та акумуляторами 32 українські медичні заклади, які можуть накопичувати енергію.