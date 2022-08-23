Министерство здравоохранения Украины призывает украинцев поддержать флешмоб благодарности медикам Благодарим сердцем, приуроченный ко Дню Независимости.

— 31 год подряд наши медики неутомимо берегут здоровье украинцев. А последние полгода работают в сложных условиях полномасштабной войны, чтобы сердца украинцев продолжали биться, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что наши медики остаются на посту, когда в их города летят ракеты. Оперируют, когда их больницы обстреливают. Едут туда, где нужна помощь, когда вокруг все пылает. Они спасают жизнь, часто рискуя собственной.

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В День Независимости важно сказать медицинским работникам: “Спасибо за то, что поддерживаете сердцебиение страны!”.

Минздрав и ВОЗ в рамках проекта Благодарим сердцем ко Дню Независимости Украины объявляют всеукраинский флешмоб, чтобы еще раз поблагодарить наших медиков за их работу.

Как приобщиться к флешмобу: