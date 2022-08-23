Министерство здравоохранения Украины призывает украинцев поддержать флешмоб благодарности медикам Благодарим сердцем, приуроченный ко Дню Независимости.
— 31 год подряд наши медики неутомимо берегут здоровье украинцев. А последние полгода работают в сложных условиях полномасштабной войны, чтобы сердца украинцев продолжали биться, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что наши медики остаются на посту, когда в их города летят ракеты. Оперируют, когда их больницы обстреливают. Едут туда, где нужна помощь, когда вокруг все пылает. Они спасают жизнь, часто рискуя собственной.
В День Независимости важно сказать медицинским работникам: “Спасибо за то, что поддерживаете сердцебиение страны!”.
Минздрав и ВОЗ в рамках проекта Благодарим сердцем ко Дню Независимости Украины объявляют всеукраинский флешмоб, чтобы еще раз поблагодарить наших медиков за их работу.
Как приобщиться к флешмобу:
- сделайте в соцсетях сообщение с благодарностью медикам;
- добавьте в сообщение хэштег #дякуємо_серцем, чтобы можно было увидеть, сколько нас;
- при желании — проиллюстрируйте сообщение картинкой с этого ресурса;
- поддержать медицинскую систему можно донатом на платформе UNITED24.