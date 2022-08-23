Міністерство охорони здоров’я України закликає українців підтримати флешмоб подяки медикам Дякуємо серцем, приурочений до Дня Незалежності.

– 31 рік поспіль наші медики невтомно бережуть здоров’я українців. А останні пів року працюють в складних умовах повномасштабної війни, щоб серця українців продовжували битися, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що наші медики залишаються на посту, коли в їхні міста летять ракети. Оперують, коли їхні лікарні обстрілюють. Їдуть туди, де потрібна допомога, коли навколо все палає. Вони рятують життя, часто ризикуючи власним.

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У День Незалежності важливо сказати медичним працівникам: “Дякую за те, що підтримуєте серцебиття країни!”.

МОЗ та ВООЗ в рамках проєкту Дякуємо серцем до Дня Незалежності України оголошують всеукраїнський флешмоб, щоб ще раз подякувати нашим медикам за їхню роботу.

Як долучитися до флешмобу: