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До Дня Незалежності: МОЗ закликає підтримати флешмоб подяки медикам

23 Серпня 2022, 17:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
флешмоб

Міністерство охорони здоров’я України закликає українців підтримати флешмоб подяки медикам Дякуємо серцем, приурочений до Дня Незалежності.

– 31 рік поспіль наші медики невтомно бережуть здоров’я українців. А останні пів року працюють в складних умовах повномасштабної війни, щоб серця українців продовжували битися, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відзначається, що наші медики залишаються на посту, коли в їхні міста летять ракети. Оперують, коли їхні лікарні обстрілюють. Їдуть туди, де потрібна допомога, коли навколо все палає. Вони рятують життя, часто ризикуючи власним.

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У День Незалежності важливо сказати медичним працівникам: “Дякую за те, що підтримуєте серцебиття країни!”.

МОЗ та ВООЗ в рамках проєкту Дякуємо серцем до Дня Незалежності України оголошують всеукраїнський флешмоб, щоб ще раз подякувати нашим медикам за їхню роботу.

Як долучитися до флешмобу:

  • зробіть в соцмережах повідомлення з вдячністю медикам;
  • додайте в повідомлення хештег #дякуємо_серцем, щоб можна було побачити, скільки нас;
  • за бажання – проілюструйте повідомлення картинкою з цього ресурсу;
  • підтримати медичну систему можна донатом на платформі UNITED24.

Джерело
МОЗ
Теги
ВООЗ День незалежності України Медики МОЗ України флешмоб
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