Міністерство охорони здоров’я України закликає українців підтримати флешмоб подяки медикам Дякуємо серцем, приурочений до Дня Незалежності.
– 31 рік поспіль наші медики невтомно бережуть здоров’я українців. А останні пів року працюють в складних умовах повномасштабної війни, щоб серця українців продовжували битися, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Відзначається, що наші медики залишаються на посту, коли в їхні міста летять ракети. Оперують, коли їхні лікарні обстрілюють. Їдуть туди, де потрібна допомога, коли навколо все палає. Вони рятують життя, часто ризикуючи власним.
У День Незалежності важливо сказати медичним працівникам: “Дякую за те, що підтримуєте серцебиття країни!”.
МОЗ та ВООЗ в рамках проєкту Дякуємо серцем до Дня Незалежності України оголошують всеукраїнський флешмоб, щоб ще раз подякувати нашим медикам за їхню роботу.
Як долучитися до флешмобу:
- зробіть в соцмережах повідомлення з вдячністю медикам;
- додайте в повідомлення хештег #дякуємо_серцем, щоб можна було побачити, скільки нас;
- за бажання – проілюструйте повідомлення картинкою з цього ресурсу;
- підтримати медичну систему можна донатом на платформі UNITED24.