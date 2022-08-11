Несмотря на широкомасштабную войну, за семь месяцев 2022 года в Украине было проведено 117 трансплантаций костного мозга, 16 из них – детям.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Сейчас восемь заведений в Украине проводят трансплантацию костного мозга детям и взрослым, — отмечает глава ведомства.

По его словам, больше всего трансплантаций костного мозга с начала года было проведено:

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взрослым – в Киевском центре трансплантации костного мозга (35);

детям — в НДСБ Охматдет (10).

Кроме того, в столичном Охматдете впервые провели тотальное облучение тела и трансплантацию костного мозга.

Пациенткой стала 37-летняя медсестра из Черниговщины, которая лечилась от лейкоза. Ей первой из взрослых сделали тотальное облучение тела (TBI) и пересадку костного мозга (ТКМ) по принципу “all under the roof” (все под одной крышей).

Сейчас женщину уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо и будет продолжать лечение амбулаторно.

Сообщается, что раньше пациентам приходилось делать эти процедуры в разных учреждениях, иногда – в разных странах.

Также в июле в Черкасском областном онкодиспансере провели первую со времени полномасштабного вторжения аллогенную неродственную трансплантацию костного мозга (трансплантируют стволовые клетки костного мозга от неродственного донора).

В неотложной пересадке нуждался 33-летний пациент из Канева с острым лейкозом. Несмотря на сложную логистику, благодаря украинскому реестру доноров костного мозга, для проведения операции в Черкассы был доставлен костный мозг от донора из Польши.

Всего с начала 2022 года в Черкассах провели уже 24 трансплантации костного мозга.

Кроме того, в июле в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре провели первую аутологичную (когда используются собственные стволовые клетки пациента) трансплантацию.

Операцию сделали трехлетней девочке с Волыни: клетки костного мозга прижились, первая пересадка прошла успешно.