Несмотря на широкомасштабную войну, за семь месяцев 2022 года в Украине было проведено 117 трансплантаций костного мозга, 16 из них – детям.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
— Сейчас восемь заведений в Украине проводят трансплантацию костного мозга детям и взрослым, — отмечает глава ведомства.
По его словам, больше всего трансплантаций костного мозга с начала года было проведено:
- взрослым – в Киевском центре трансплантации костного мозга (35);
- детям — в НДСБ Охматдет (10).
Кроме того, в столичном Охматдете впервые провели тотальное облучение тела и трансплантацию костного мозга.
Пациенткой стала 37-летняя медсестра из Черниговщины, которая лечилась от лейкоза. Ей первой из взрослых сделали тотальное облучение тела (TBI) и пересадку костного мозга (ТКМ) по принципу “all under the roof” (все под одной крышей).
Сейчас женщину уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо и будет продолжать лечение амбулаторно.
Сообщается, что раньше пациентам приходилось делать эти процедуры в разных учреждениях, иногда – в разных странах.
Также в июле в Черкасском областном онкодиспансере провели первую со времени полномасштабного вторжения аллогенную неродственную трансплантацию костного мозга (трансплантируют стволовые клетки костного мозга от неродственного донора).
В неотложной пересадке нуждался 33-летний пациент из Канева с острым лейкозом. Несмотря на сложную логистику, благодаря украинскому реестру доноров костного мозга, для проведения операции в Черкассы был доставлен костный мозг от донора из Польши.
Всего с начала 2022 года в Черкассах провели уже 24 трансплантации костного мозга.
Кроме того, в июле в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре провели первую аутологичную (когда используются собственные стволовые клетки пациента) трансплантацию.
Операцию сделали трехлетней девочке с Волыни: клетки костного мозга прижились, первая пересадка прошла успешно.