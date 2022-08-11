Незважаючи на широкомасштабну війну, за сім місяців 2022 року в Україні було проведено 117 трансплантацій кісткового мозку, 16 з них – дітям.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Зараз вісім закладів в Україні проводять трансплантацію кісткового мозку дітям і дорослим, – зазначає глава відомства.

За його словами, найбільше трансплантацій кісткового мозку з початку року було проведено:

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дорослим – у Київському центрі трансплантації кісткового мозку (35);

дітям – в НДСЛ Охматдит (10).

Крім того, в столичному Охматдиті вперше провели тотальне опромінення тіла і трансплантацію кісткового мозку.

Пацієнткою стала 37-річна медсестра з Чернігівщини, яка лікувалася від лейкозу. Їй першій з дорослих зробили тотальне опромінення тіла (TBI) і пересадку кісткового мозку (ТКМ) за принципом “all under the roof” (все під одним дахом).

Зараз жінку вже виписали з лікарні, вона почувається добре і продовжуватиме лікування амбулаторно.

Повідомляється, що раніше пацієнтам доводилося робити ці процедури в різних установах, іноді – в різних країнах.

Також у липні в Черкаському обласному онкодиспансері провели першу з часу повномасштабного вторгнення алогенну неспоріднену трансплантацію кісткового мозку (трансплантують стовбурові клітини кісткового мозку від неспорідненого донора).

Невідкладної пересадки потребував 33-річний пацієнт з Канева з гострим лейкозом. Незважаючи на складну логістику, завдяки українському реєстру донорів кісткового мозку, для проведення операції в Черкаси був доставлений кістковий мозок від донора з Польщі.

Загалом з початку 2022 року в Черкасах провели вже 24 трансплантації кісткового мозку.

Крім того, в липні в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели першу аутологічну (коли використовуються власні стовбурові клітини пацієнта) трансплантацію.

Операцію зробили трирічній дівчинці з Волині: клітини кісткового мозку прижилися, перша пересадка пройшла успішно.