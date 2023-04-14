Специалисты Львовской областной инфекционной больницы спасли 21-летнего Николая, которого бригада скорой доставила в критическом состоянии. После соответствующего обследования выяснилось, что у парня — тяжелая форма менингита, он был без сознания, в состоянии комы.

— Врачи-инфекционисты диагностировали вторичный гнойный менингоэнцефалит, отек мозга, церебральную кому. Это вторичный диагноз, к которому привел насморк и хронический гайморит, — объяснили медики.

Известно, что Николай родом из Донецкой области, он — студент Днепропетровского университета железнодорожного транспорта. В начале войны переехал во Львовскую область, в Трускавец, на родину матери, и продолжал учиться дистанционно.

Молодой человек рассказал, что 28 марта у него начала болеть голова, поднялась температура, появилась слабость. Когда состояние значительно ухудшилось, он попытался вызвать скорую, но диспетчер ответила, что бригада на температуру к взрослым не выезжает.

Как рассказала мать Николая, когда все же удалось добиться приезда медиков, те не оценили должным образом состояние пациента: сделали укол, дали градусник и уехали, даже не узнав показания термометра.

Когда Николай взглянул на градусник, тот показывал 41 градус. У него началась сильная рвота. Что было дальше, юноша уже не помнит.

Мама не могла дозвониться сыну, поэтому позвонила дочери, которая проживает в селе неподалеку от Трускавца. Сестра нашла брата без сознания, с судорогами. Она сразу вызвала скорую.

Николай был доставлен в инфекционное отделение Стебницкой городской больницы, где медики, по словам родных, сработали очень четко. Они заподозрили у молодого человека менингит, вызвали из Дрогобыча реанимобиль, которым и доставили пациента во Львовскую областную инфекционную больницу.

На четвертый день интенсивной терапии парень вышел из комы и первое, что он сказал: скорая все-таки приехала.

По словам львовских медиков, во время обследования у Николая в гайморовой пазухе обнаружили кисту, которая может провоцировать воспалительные процессы. Менингит у парня развился молниеносно, в течение одного дня.

6 апреля Николая из реанимации перевели в отделение, где он продолжает лечение. Вчера, 13 апреля, был второй день, когда ему разрешили ходить. Пасху парень будет праздновать в больнице, но надеется, что скоро вернется к учебе.

Фото: zaxid.net