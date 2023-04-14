Фахівці Львівської обласної інфекційної лікарні врятували 21-річного Миколу, якого бригада швидкої доставила в критичному стані. Після відповідного обстеження з’ясувалося, що в хлопця – важка форма менінгіту, він був непритомний, у стані коми.

– Лікарі-інфекціоністи діагностували вторинний гнійний менінгоенцефаліт, набряк мозку, церебральну кому. Це вторинний діагноз, до якого призвів нежить і хронічний гайморит, – пояснили медики.

Відомо, що Микола родом із Донецької області, він – студент Дніпропетровського університету залізничного транспорту. На початку війни переїхав на Львівщину, до Трускавця, на батьківщину матері, і продовжував навчатися дистанційно.

Молодий чоловік розповів, що 28 березня в нього почала боліти голова, піднялася температура, з’явилася слабкість. Коли стан значно погіршився, він спробував викликати швидку, але диспетчерка відповіла, що бригада на температуру до дорослих не виїжджає.

Як розповіла мати Миколи, коли все ж таки вдалося домогтися приїзду медиків, ті не оцінили належним чином стан пацієнта: зробили укол, дали градусник і поїхали, навіть не дізнавшись свідчення термометра.

Коли Микола глянув на градусник, той показував 41 градус. У нього почалося сильне блювання. Що було далі, юнак уже не пам’ятає.

Мама не могла додзвонитися до сина, тож зателефонувала доньці, яка мешкає в селі неподалік Трускавця. Сестра знайшла брата непритомним, із судомами. Вона одразу викликала швидку.

Миколу доправили в інфекційне відділення Стебницької міської лікарні, де медики, за словами рідних, спрацювали дуже чітко. Вони запідозрили в молодого чоловіка менінгіт, викликали з Дрогобича реанімобіль, яким і доправили пацієнта до Львівської обласної інфекційної лікарні.

На четвертий день інтенсивної терапії хлопець вийшов із коми і перше, що він сказав: швидка все-таки приїхала.

За словами львівських медиків, під час обстеження в Миколи в гайморовій пазусі виявили кісту, яка може провокувати запальні процеси. Менінгіт у хлопця розвинувся блискавично, протягом одного дня.

6 квітня Миколу з реанімації перевели у відділення, де він продовжує лікування. Учора, 13 квітня, був другий день, коли йому дозволили ходити. Великдень хлопець святкуватиме в лікарні, але сподівається, що скоро повернеться до навчання.

Фото: zaxid.net