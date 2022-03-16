Добрий ранок, ми з України. Таким привычным приветствием начал ежедневный обзор происходящего в Николаевской области глава ОВА Виталий Ким.

— К нам приехали медики из разных стран: Канады, США, Австралии, Великобритании, — сообщил Ким. — Они обучали медиков во Львове, Киеве, теперь они будут базироваться у нас, чтобы повысить квалификацию наших специалистов и усилить медицину на линии фронта.

Иностранные медицинские специалисты будут работать в организованных группах с нашими медиками.

Виталий Ким рассказал, что в области восстанавливают запасы медикаментов и продовольствия, отправляют гуманитарные грузы в села, которые освободили ВСУ, эвакуируют и размещают в безопасном месте тех, кто потерял кров.

— Также мы усиливаем защиту, подбираем оставленную противником технику, — сообщил Ким. — А еще мы потихоньку продвигаемся вперед.

В Николаеве ночью раздавались взрывы, о жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Источник: Віталій Кім