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В Николаев приехали иностранные врачи, чтобы усилить медицину на линии фронта — Ким

16 марта 2022, 12:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
рентген легені, лікар
Источник: Depositphotos

Добрий ранок, ми з України. Таким привычным приветствием начал ежедневный обзор происходящего в Николаевской области глава ОВА Виталий Ким.

— К нам приехали медики из разных стран: Канады, США, Австралии, Великобритании, — сообщил Ким. — Они обучали медиков во Львове, Киеве, теперь они будут базироваться у нас, чтобы повысить квалификацию наших специалистов и усилить медицину на линии фронта.

Иностранные медицинские специалисты  будут работать в организованных группах с нашими медиками.

Виталий Ким рассказал, что в области восстанавливают запасы медикаментов и продовольствия,  отправляют гуманитарные грузы в села, которые освободили ВСУ, эвакуируют и размещают в безопасном месте тех, кто потерял кров.

— Также мы усиливаем защиту, подбираем оставленную противником технику, — сообщил Ким. — А еще мы потихоньку продвигаемся вперед.

В Николаеве ночью раздавались взрывы, о жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Источник: Віталій Кім

Теги
Війна в Україні , Медицина в Україні
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