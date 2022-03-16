Добрий ранок, ми з України. Таким звичним вітанням розпочав щоденний огляд того, що відбувається в Миколаївській області, голова ОВА Віталій Кім.

– До нас приїхали медики з різних країн: Канади, США, Австралії, Великобританії, – повідомив Кім. – Вони навчали медиків у Львові, Києві, тепер вони базуватимуться у нас, щоб підвищити кваліфікацію наших спеціалістів та посилити медицину на лінії фронту.

Іноземні медичні фахівці працюватимуть в організованих групах із нашими медиками.

Віталій Кім розповів, що в області відновлюють запаси медикаментів та продовольства, відправляють гуманітарні вантажі до села, які звільнили ЗСУ, евакуюють та розміщують у безпечному місці тих, хто втратив дах.

– Також ми посилюємо захист, підбираємо техніку, яку залишив противник, – повідомив Кім. – А ще ми потихеньку просуваємося вперед.

У Миколаєві вночі лунали вибухи, про жертви та руйнування поки що не повідомляється.

Джерело: Віталій Кім