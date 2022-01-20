Бустерную дозу в Украине против Covid-19 можно получить в пунктах вакцинации на 18 вокзалах Украины.

Как сообщила пресс-служба Укрзалізниці, это вокзалы таких городов:

Киев – пункт работает ежедневно, с 08:00 до 23:00;

Днепр – с понедельника по пятницу, с 09:00 до 15:00;

Львов – ежедневно, с 15:00 до 18:00;

Одесса – с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья;

Винница – ежедневно, с 09:00 до 14:00;

Запорожье – ежедневно, с 08:00 до 20:00;

Николаев – с 11:00 до 16:00, по четным дням;

Суммы – пункт прививки работает во вторник и четверг, с 12:00 до 15:00;

Полтава – с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье – с 08:30 до 10:00;

Ровно – ежедневно, с 09:00 до 14:00;

Хмельницкий – ежедневно, с 10:00 до 16:00;

Кривой Рог – пункт работает по вторникам, с 08:00 до 12:00;

Коростень – с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья;

Каменское – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:00;

Конотоп – вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу – с 09:00 до 12:00;

Коломыя — понедельник, среда, пятница — с 09:00 до 18:00 (перерыв: 13:00-14:00), во вторник и четверг — с 09:00 до 20:00 (перерыв: 14:00- 15:00), в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:00;

Ковель – ежедневно, с 10:00 до 18:00;

Шепетовка – с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.

Отмечается, что для бустерной дозы применяют преимущественно мРНК-вакцины Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза.

Также после введения бустерной дозы будет сформирован новый сертификат со сроком действия 270 дней.

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С начала функционирования пунктов вакцинации от вируса Covid-19 на железнодорожных вокзалах ими уже воспользовались более 121 тыс. желающих.