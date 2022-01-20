Бустерную дозу в Украине против Covid-19 можно получить в пунктах вакцинации на 18 вокзалах Украины.
Как сообщила пресс-служба Укрзалізниці, это вокзалы таких городов:
- Киев – пункт работает ежедневно, с 08:00 до 23:00;
- Днепр – с понедельника по пятницу, с 09:00 до 15:00;
- Львов – ежедневно, с 15:00 до 18:00;
- Одесса – с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья;
- Винница – ежедневно, с 09:00 до 14:00;
- Запорожье – ежедневно, с 08:00 до 20:00;
- Николаев – с 11:00 до 16:00, по четным дням;
- Суммы – пункт прививки работает во вторник и четверг, с 12:00 до 15:00;
- Полтава – с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье – с 08:30 до 10:00;
- Ровно – ежедневно, с 09:00 до 14:00;
- Хмельницкий – ежедневно, с 10:00 до 16:00;
- Кривой Рог – пункт работает по вторникам, с 08:00 до 12:00;
- Коростень – с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья;
- Каменское – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:00;
- Конотоп – вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу – с 09:00 до 12:00;
- Коломыя — понедельник, среда, пятница — с 09:00 до 18:00 (перерыв: 13:00-14:00), во вторник и четверг — с 09:00 до 20:00 (перерыв: 14:00- 15:00), в субботу и воскресенье – с 09:00 до 14:00;
- Ковель – ежедневно, с 10:00 до 18:00;
- Шепетовка – с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.
Отмечается, что для бустерной дозы применяют преимущественно мРНК-вакцины Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза.
Также после введения бустерной дозы будет сформирован новый сертификат со сроком действия 270 дней.
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С начала функционирования пунктов вакцинации от вируса Covid-19 на железнодорожных вокзалах ими уже воспользовались более 121 тыс. желающих.