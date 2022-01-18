Результаты научно-клинического исследования показали, что бустерная доза вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Life Sciences вызывает хороший иммунный ответ и эффективно защищает от штамма Омикрон.

– Участники испытания получили бустерную дозу вакцины Sinovac через шесть месяцев после первой дозы. Результаты этого научно-клинического исследования свидетельствуют, что такой график вакцинации способствует усилению общего количества нейтрализующих антител IgG и противовирусного клеточного иммунного ответа, основанного на гамма-интерфероне (IFN-γ), образующем Т-лимфоциты”, — сообщили в компании.

Отмечается, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после получения первой дозы, дает результат 88-90%.

– Уже через четыре недели после третьей дозы CoronaVac наблюдается значительное повышение уровня нейтрализующих антител и Т-лимфоцитов. Бустерная (третья доза) способствует усилению выработки антител и Т-клеток до уровня выше полученной после второй дозы вакцины и уровни этих иммунологических компонентов остаются повышенными в течение года с момента получения первой дозы CoronaVac, — уточнили в компании.

Также Sinovac Life Sciences обнародовала заявление, в котором говорится, что после бустерной дозы вакциной CoronaVac в 94% случаях выработались нейтрализующие антитела против Омикрона.

Официальный поставщик CoronaVac компании Sinovac Biotech в Украине компания Лекхим подчеркнула, что в январе 2022 года в Украину уже доставлено пять миллионов доз вакцины. Однако средства на нее еще не выделены.

Вакцина CoronaVac против Covid-19 создана на основе инактивированного SARS-CoV-2, разработанного компанией Sinovac Life Sciences. ВОЗ одобрила ее для экстренного использования для взрослых старше 18 лет. Вакцину вводят двукратно с интервалом от 14 до 28 дней.

На начало 2022 года вакциной CoronaVac от Sinovac Life Sciences в Украине было вакцинировано более 9 млн. человек.

Вакцину CoronaVac используют в 40 странах.

Для бустерной дозы вакцины от коронавируса специалисты советуют выбирать мРНК-вакцины. Речь идет о препаратах производства Pfizer или Moderna. Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика.