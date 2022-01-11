Під час введення бустерної дози вакцини від коронавірусу фахівці радять використовувати речовини на базі мРНК. Йдеться про препарати виробництва Pfizer або Moderna.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заіка.

– Незалежно від того, якою вакциною ви були щеплені, на бустерну дозу ми обираємо вакцини Pfizer або Moderna. У разі, коли у вас була повна вакцинація речовиною від CoronaVac, ми поки що радимо використовувати вакцину виробника Pfizer, – зазначив Олександр Заіка.

Такі ж рекомендації актуальні й після вакцинації речовиною від AstraZeneca.

– Ефективність вакцин проти коронавірусу під час використання бустерних доз на мРНК-платформі підвищує ефективність протидії розвитку важких форм захворювання, – додав він.

Однак, за його словами, наразі це питання поки що досліджується. У разі оновлення даних фахівці переглянуть їх та змінять рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу.