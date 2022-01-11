При введении бустерной дозы вакцины от коронавируса специалисты рекомендуют использовать вещества на базе мРНК. Речь идет о препаратах производства Pfizer или Moderna.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика.

– Независимо от того, какой вакциной вы были привиты, на бустерную дозу мы выбираем вакцины Pfizer или Moderna. В случае, когда у вас была полная вакцинация веществом от CoronaVac, мы пока советуем использовать вакцину производителя Pfizer, — отметил Александр Заика.

Такие же рекомендации актуальны после вакцинации веществом от AstraZeneca.

– Эффективность вакцин против коронавируса при использовании бустерных доз на мРНК-платформе повышает эффективность противодействия развитию тяжелых форм заболевания, – добавил он.

Однако, по его словам, этот вопрос пока исследуется. В случае обновления данных специалисты просмотрят их и изменят рекомендации по вакцинации от коронавируса.