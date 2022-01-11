Сейчас в Украине есть более 12,5 млн доз вакцины от коронавируса разных производителей.

Такое количество препаратов хранится в целом на национальном, региональных и местных складах (по состоянию на 9 января 2022 года), информирует Минздрав.

Какими вакцинами обеспечена Украина:

Pfizer и BioNTech – более 9,2 млн доз;

Moderna – более 2,2 млн доз;

CoronaVac – более 1 млн доз;

AstraZeneca – более 110 тыс. доз.

Сейчас у Украины есть договоренности на поставку почти 42 млн доз вакцины против коронавируса в 2022 году.

Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз CoronaVac и 10 млн доз по механизму COVAX.

Этих гарантированных поступлений хватит, чтобы 70% взрослого населения страны получили полноценную ревакцинацию.

В Украине идет вакцинация от коронавируса. Прививку можно получить бесплатно, посетив центры массовой иммунизации.

Она доступна всем взрослым гражданам, а также подросткам с 12 лет. В целом для иммунизации нет серьезных противопоказаний, однако стоит проконсультироваться с врачом.