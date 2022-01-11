Нині в Україні є понад 12,5 млн доз вакцини від коронавірусу різних виробників.

Така кількість препаратів зберігається загалом на національному, регіональних та місцевих складах (станом на 9 січня 2022 року), інформує МОЗ.

Якими вакцинами забезпечена Україна:

Pfizer і BioNTech – понад 9,2 млн доз;

Moderna – понад 2,2 млн доз;

CoronaVac – понад 1 млн доз;

AstraZeneca – понад 110 тис. доз.

Наразі Україна має домовленості на постачання майже 42 млн доз вакцини проти коронавірусу у 2022 році.

Йдеться про 25 млн доз вакцини Pfizer, 6,5 млн доз CoronaVac та 10 млн доз за механізом COVAX.

Цих гарантованих надходжень вистачить, щоб 70% відсотків дорослого населення країни отримали повноцінну ревакцинацію.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу. Щеплення можна отримати безкоштовно, відвідавши центри масової імунізації.

Вона доступна для всіх дорослих громадян, а також для підлітків з 12 років. Загалом для імунізації немає серйозних протипоказань, проте варто проконсультуватися з лікарем.