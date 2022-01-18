Результати науково-клінічного дослідження показали, що бустерна доза вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Life Sciences викликає хорошу імунну відповідь і ефективно захищає від штаму Омікрон.

– Учасники випробування отримали бустерну дозу вакцини CoronaVac через шість місяців після першої дози. Результати цього науково-клінічного дослідження свідчать, що такий графік вакцинації сприяє посиленню загальної кількості нейтралізуючих антитіл IgG і противірусної клітинної імунної відповіді, заснованої на гамма-інтерфероні (IFN-γ), що утворює Т-лімфоцити”, – повідомили в компанії.

Зазначається, що бустерна доза, яку введено через шість місяців після отримання першої дози, дає результат 88-90%.

– Уже через чотири тижні після третьої дози CoronaVac спостерігається значне підвищення рівня нейтралізуючих антитіл і Т-лімфоцитів. Бустерна (третя доза) сприяє посиленню вироблення антитіл і Т-клітин до рівня, вищого за отриманий після другої дози вакцини, й рівні цих імунологічних компонентів залишаються підвищеними протягом року з моменту отримання першої дози CoronaVac, – уточнили в компанії.

Також Sinovac Life Sciences оприлюднила заяву, в якій говориться, що після бустерної дози вакциною CoronaVac у 94% випадках виробилися нейтралізуючі антитіла проти Омікрона.

Офіційний постачальник CoronaVac компанії Sinovac Biotech в Україні компанія Лекхім наголосила, що у січні 2022 року в Україну вже доставлено п’ять мільйонів доз вакцини. Проте кошти на неї ще не виділені.

Вакцина CoronaVac проти Covid-19, створена на основі інактивованого SARS-CoV-2, розробленого компанією Sinovac Life Sciences. ВООЗ схвалила її для екстреного використання для дорослих старше 18 років. Вакцину вводять дворазово з інтервалом від 14 до 28 днів.

На початок 2022 року вакциною CoronaVac від Sinovac Life Sciences в Україні було провакциновано понад 9 млн осіб.

Вакцину CoronaVac використовують у 40 країнах.

Для бустерної дози вакцини від коронавірусу фахівці радять обирати мРНК- вакцини. Йдеться про препарати виробництва Pfizer або Moderna. Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я Олександр Заіка.