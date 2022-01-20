Бустерну дозу в Україні проти Covid-19 можна отримати у пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України.
Як повідомила пресслужба Укрзалізниці, це вокзали таких міст:
- Київ – пункт працює щоденно, з 08:00 до 23:00;
- Дніпро – з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 15:00;
- Львів – щоденно, з 15:00 до 18:00;
- Одеса – з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;
- Вінниця – щоденно, з 09:00 до 14:00;
- Запоріжжя – щоденно, з 08:00 до 20:00;
- Миколаїв – з 11:00 до 16:00, у парні дні;
- Суми – пункт щеплення працює у вівторок та четвер, з 12:00 до 15:00;
- Полтава – з 08:30 до 15:00, субота та неділя – з 08:30 до 10:00;
- Рівне – щоденно, з 09:00 до 14:00;
- Хмельницький – щоденно, з 10:00 до 16:00;
- Кривий Ріг – пункт працює по вівторках, з 08:00 до 12:00;
- Коростень – з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;
- Кам’янське – з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, у суботу та неділю – з 09:00 до 14:00;
- Конотоп – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, у суботу – з 09:00 до 12:00;
- Коломия – понеділок, середа, п’ятниця – з 09:00 до 18:00 (перерва: 13:00-14:00), у вівторок та четвер – з 09:00 до 20:00 (перерва: 14:00-15:00), у суботу та неділю – з 09:00 до 14:00;
- Ковель – щоденно, з 10:00 до 18:00;
- Шепетівка – з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.
Зазначається, що для бустерної дози застосовують переважно мРНК-вакцини — Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази.
Також після введення бустерної дози буде сформований новий сертифікат з терміном дії 270 днів.
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Від початку функціонування пунктів вакцинації від вірусу Covid-19 на залізничних вокзалах ними вже скористалися понад 121 тис. охочих.