Бустерну дозу в Україні проти Covid-19 можна отримати у пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України.

Як повідомила пресслужба Укрзалізниці, це вокзали таких міст:

Київ – пункт працює щоденно, з 08:00 до 23:00;

Дніпро – з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 15:00;

Львів – щоденно, з 15:00 до 18:00;

Одеса – з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;

Вінниця – щоденно, з 09:00 до 14:00;

Запоріжжя – щоденно, з 08:00 до 20:00;

Миколаїв – з 11:00 до 16:00, у парні дні;

Суми – пункт щеплення працює у вівторок та четвер, з 12:00 до 15:00;

Полтава – з 08:30 до 15:00, субота та неділя – з 08:30 до 10:00;

Рівне – щоденно, з 09:00 до 14:00;

Хмельницький – щоденно, з 10:00 до 16:00;

Кривий Ріг – пункт працює по вівторках, з 08:00 до 12:00;

Коростень – з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;

Кам’янське – з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, у суботу та неділю – з 09:00 до 14:00;

Конотоп – вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, у суботу – з 09:00 до 12:00;

Коломия – понеділок, середа, п’ятниця – з 09:00 до 18:00 (перерва: 13:00-14:00), у вівторок та четвер – з 09:00 до 20:00 (перерва: 14:00-15:00), у суботу та неділю – з 09:00 до 14:00;

Ковель – щоденно, з 10:00 до 18:00;

Шепетівка – з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.

Зазначається, що для бустерної дози застосовують переважно мРНК-вакцини — Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази.

Також після введення бустерної дози буде сформований новий сертифікат з терміном дії 270 днів.

Читайте також: Бустерна доза вакцини CoronaVac захищає від Омікрона

Від початку функціонування пунктів вакцинації від вірусу Covid-19 на залізничних вокзалах ними вже скористалися понад 121 тис. охочих.