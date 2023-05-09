Во время встречи с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав работает над разработкой документов по добровольному медицинскому страхованию.

Министр разъяснил, что прорабатывается два вида добровольного медстрахования, один — так называемый фармацевтический. Чтобы застраховать людей от потенциальных рисков в случае возникновения необходимости покупать лекарственные средства, которые не покрывает программа медицинских гарантий.

Второй вид — для платных медицинских услуг, которые тоже не покрываются медгарантиями.

Как раз сейчас, по словам Ляшко, Минздрав работает над формированием перечня услуг, которые покрываются Программой медицинских гарантий. Когда уточнят этот перечень, тогда определятся с платными услугами.

Здесь есть несколько нюансов. В качестве примера министр привел медуслуги по стентированию, шунтированию, которые предоставляют в случае инфарктов.

В ургентных случаях государство покрывает расходы на проведение пациенту стентирования. Но пациентам с 3-4 стадией стенокардии такие услуги не оплачиваются, хотя при этом заболевании стентирование или шунтирование делать можно.

— Государство заранее не может это покрыть. Но если есть перечень платных услуг, страховые компании в состоянии рассчитать стоимость этой страховки и человек может ее себе купить, — пояснил Ляшко.

Источник: Укрінформ