Під час зустрічі з журналістами міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ працює над розробкою документів щодо добровільного медичного страхування.

Міністр роз’яснив, що опрацьовується два види добровільного страхування, один – так званий фармацевтичний. Щоб застрахувати людей від потенційних ризиків у разі виникнення необхідності купувати лікарські засоби, які не покриває програма медичних гарантій.

Другий вид – для платних медичних послуг, які теж не покриваються медгарантіями.

Якраз зараз, за словами Ляшка, МОЗ працює над формуванням переліку послуг, які покриваються Програмою медичних гарантій. Коли уточнять цей перелік, тоді визначаться з платними послугами.

Тут є декілька нюансів. Як приклад міністр навів медпослуги зі стентування, шунтування, які надають у разі інфарктів.

В ургентних випадках держава покриває витрати на проведення пацієнту стентування. Але пацієнтам з 3-4 стадією стенокардії, яким теж можна робити стентування і шунтування, такі послуги вже не оплачуються.

– Держава наперед не може це покрити. Але якщо є перелік платних послуг, страхові компанії взмозі розрахувати вартість цієї страховки і людина може її собі купити, – пояснив Ляшко.

Джерело: Укрінформ