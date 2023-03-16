На сторінках британського видання The Telegraph вийшла стаття, автор якої навів три досить переконливих аргументи на користь того, що доступність медичних послуг в Україні краще, ніж у Великій Британії.

1. Фінансова доступність і можливість самостійно вибирати лікарів

На думку автора статті, завдяки великій кількості приватних та державних лікарень в Україні, майже кожен може обирати заклад, який відповідає його фінансовим можливостям, а також лікаря, який проводитиме консультацію.

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У Британії ж можна вибрати тільки необхідну консультацію або процедуру, а розподілом пацієнтів буде займатися лікарня. З цієї ж причини ви не зможете коригувати свої витрати.

2. Діджиталізація сфери

Майже всі приватні лікарні України мають власний сайт, соцмережі, а деякі навіть мобільні додатки. Це спрощує процедуру запису до лікаря і пошук необхідної інформації.

Крім того, лікарі діляться особистими контактами з пацієнтом, що допомагає майже цілодобово залишатися на зв’язку і проводити консультації в онлайн-режимі.

3. Швидкість запису на прийом

В Україні ця процедура займає близько двох днів, в Британії потрібно буде почекати кілька місяців.

– Звичайно, медична система України все ще не ідеальна, тому що страждає через війну, брак фахівців, корупцію і потребує реформ, – йдеться в статті.

Однак, на думку автора, навіть ці недоліки не впливають на рішення українців, які емігрували або виїхали за кордон на час війни, повертатися на лікування в рідну Україну.