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3:0 в пользу Украины: почему наша медицина лучше, чем в Британии

16 марта 2023, 14:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
3:0 в пользу Украины: почему наша медицина лучше, чем в Британии
Источник: Depositphotos

На страницах британского издания The Telegraph вышла статья, автор которой привел три довольно убедительных аргумента в пользу того, что доступность медицинских услуг в Украине лучше, чем в Великобритании.

1. Финансовая доступность и возможность самостоятельно выбирать врачей

По мнению автора статьи, благодаря большому количеству частных и государственных больниц в Украине, почти каждый может выбирать заведение, которое соответствует его финансовым возможностям, а также врача, который будет проводить консультацию.

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В Британии же можно выбрать только необходимую консультацию или процедуру, а распределением пациентов будет заниматься больница. По этой же причине вы не сможете корректировать свои расходы.

2. Диджитализация сферы

Почти все частные больницы Украины имеют собственный сайт, соцсети, а некоторые даже мобильные приложения. Это упрощает процедуру записи к врачу и поиск необходимой информации.

Кроме того, врачи делятся личными контактами с пациентом, что помогает почти круглосуточно оставаться на связи и проводить консультации в онлайн-режиме.

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3. Скорость записи на прием

В Украине эта процедура занимает около двух дней, в Британии нужно будет подождать несколько месяцев.

— Конечно, медицинская система Украины все еще не идеальна, потому что страдает из-за войны, нехватки специалистов, коррупции и нуждается в реформах, — говорится в статье.

Однако, по мнению автора, даже эти недостатки не влияют на решение украинцев, эмигрировавших или уехавших за границу на время войны, возвращаться на лечение в родную Украину.

Источник
The Telegraph
Теги
Великобритания Медики Медицина в Україні
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