Шестеро медиков из Винницкой области месяц работали добровольцами в прифронтовых селах Херсонщины. Пришлось стать одновременно и психологами, и кардиологами, и ассистентами хирургов. Домой привезли еще большую ненависть к врагу и еще большую веру в нашу победу. Об этом рассказали журналисты Фактов ICTV.

Фельдшер Винницкой центральной станции экстренной медицинской помощи Игорь Горовенко одним из первых прибыл на помощь жителям деоккупированной Херсонщины.

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По его словам, увидел разбитые села, где люди девять месяцев жили без света и тепла. И без медицинской поддержки. Винницким бригадам экстренной помощи пришлось работать кардиологами, семейными врачами и психологами.

— Многие дети пугаются, когда видят незнакомых взрослых. Они постоянно бояться снова пережить оккупацию. Пройдет не один год, пока они восстановятся от психологических травм, — говорит Игорь Горовенко.

За месяц у медиков-добровольцев не было ни одного выходного. Транспортировали больных, ассистировали хирургам, спасая селян от минно–взрывных травм.

Но сложнее всего было заменить семейных врачей при отсутствии специальных препаратов от диабета или хронических болезней сердца.

Раненых везли в соседнюю Днепропетровскую область. Особенно страшно было на дорогах – опасность везде.

— На дороге лежит много техники, неразорвавшиеся мин, которые торчат в асфальте, — рассказывает водитель медиков Владимир Соколовский.

Это первый опыт винницких врачей на деоккупированных территориях. Поэтому бригады добровольцев собирали по принципу вызовов экстренной скорой.

— Предусмотрели то количество медикаментов, которое имели при себе. Плюс — каски и бронежилеты, — рассказывает директор винницкого филиала экстренной медицинской помощи Дмитрий Белоус.

Все добровольцы после отдыха готовы снова ехать в прифронтовые села.