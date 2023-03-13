Шестеро медиків з Вінниччини місяць працювали добровольцями у прифронтових селах Херсонщини. Довелося стати одночасно і психологами, і кардіологами, і асистентами хірургів. Додому привезли ще більшу ненависть до ворога і ще більшу віру в нашу перемогу. Про це розповіли журналісти Фактів ICTV.

Фельдшер Вінницької центральної станції екстреної медичної допомоги Ігор Горовенко одним з перших прибув на допомогу жителям Деокупованої Херсонщини.

Зараз дивляться

За його словами, побачив розбиті села, де люди дев’ять місяців жили без світла і тепла. І без медичної підтримки. Вінницьким бригадам екстреної допомоги довелося працювати кардіологами, сімейними лікарями та психологами.

– Багато дітей лякаються, коли бачать незнайомих дорослих. Вони постійно боятися знову пережити окупацію. Мине не один рік, поки вони відновляться від психологічних травм, – каже Ігор Горовенко.

За місяць у медиків-добровольців не було жодного вихідного. Транспортували хворих, асистували хірургам, рятуючи селян від мінно–вибухових травм.

Але найскладніше було замінити сімейних лікарів при відсутності спеціальних препаратів від діабету або хронічних хвороб серця.

Поранених везли в сусідню Дніпропетровську область. Особливо страшно було на дорогах – небезпека всюди.

– На дорозі лежить багато техніки, мін, що не розірвалися, які стирчать в асфальті, – розповідає водій медиків Володимир Соколовський.

Це перший досвід вінницьких лікарів на деокупованих територіях. Тому бригади добровольців збирали за принципом викликів екстреної швидкої.

– Передбачили ту кількість медикаментів, яку мали при собі. Плюс – каски та бронежилети, – розповідає директор Вінницької філії екстреної медичної допомоги Дмитро Білоус.

Всі добровольці після відпочинку готові знову їхати в прифронтові села.