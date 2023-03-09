Українські медики вже здійснили кілька вдалих операцій з відновлення відірваних кінцівок. Про це в Об’єднаному етері українських телеканалів заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

– В Україні проведено кілька операцій з відновлення відірваних кінцівок. Я особисто розмовляла з таким пораненим, якому таким чином відновили руку. Зараз він на реабілітації, – розповіла вона.

За словами Ганни Маляр, в Україні створена унікальна, така, що не має аналогів у світі, система, яка об’єднує цивільну і військову медицину, коли, наприклад, пораненого вивозять з поля бою і відразу визначають, куди він йде далі.

– Це система рівномірного розподілу, щоб поранений потрапив у потрібне місце, де є фахівець з певного виду поранення, – пояснила заступник міністра оборони.