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Створена унікальна система лікування: українські медики успішно оперують відірвані кінцівки

9 Березня 2023, 14:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Українські медики вже здійснили кілька вдалих операцій з відновлення відірваних кінцівок. Про це в Об’єднаному етері українських телеканалів заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

– В Україні проведено кілька операцій з відновлення відірваних кінцівок. Я особисто розмовляла з таким пораненим, якому таким чином відновили руку. Зараз він на реабілітації, – розповіла вона.

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За словами Ганни Маляр, в Україні створена унікальна, така, що не має аналогів у світі, система, яка об’єднує цивільну і військову медицину, коли, наприклад, пораненого вивозять з поля бою і відразу визначають, куди він йде далі.

– Це система рівномірного розподілу, щоб поранений потрапив у потрібне місце, де є фахівець з певного виду поранення, – пояснила заступник міністра оборони.

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Теги
Війна в Україні Ганна Маляр Медики Операція
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