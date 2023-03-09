“Руки героїв” – сучасні біонічні протези рук з такою назвою встановили двом молодим українським захисникам, які втратили кінцівки на війні.
Як розповіли у своєму сюжеті журналісти Фактів ICTV, реабілітаційний центр Superhumans завдяки донорській підтримці приватних компаній встановив ці протези бійцям безкоштовно.
Вже через місяць поблизу Львова відкриють частину реабілітаційної клініки, де будуть протезувати і реабілітувати цивільних і військових, які постраждали від війни.
…24-річний Віталій Іващук одягає біонічний протез руки і пробує робити перші рухи.
Хлопець з Житомирської області. З 2016-го три роки служив за контрактом. На початку повномасштабного вторгнення працював у Польщі, але відразу вирішив повернутися, щоб захищати країну. Став командиром відділення в 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді. У червні в боях на Луганщині був поранений.
– Їхали танки на штурм. Я сидів з РПГ, хотів підстрелити танк, але той підстрелив мене, я так завжди кажу, – посміхається Віталій.
Частину руки йому довелося ампутувати. Після лікування та реабілітації Віталію запропонували встановити біонічний протез, хлопець одразу погодився. Тепер захисник освоює комбінації з шести рухів, які він може робити напружуючи м’язи.
– Тут немає нічого складного, все дуже круто, він мені подобається, – оцінює протез воїн.
Крім Віталія біонічний протез руки отримав і 30-річний Андрій Гідзун. На початку квітня захиснику відірвало кінцівку під час мінометного обстрілу на Миколаївщині.
– Біля мене прилетіло, я відкрив очі і побачив, що земля немов піднялася наді мною і відразу відчув сильний біль в руці. Дивлюся, а вона бовтається вже, – розповідає Андрій.
Біонічний протез бійцеві відразу сподобався, але щоб навчитися спритно ним користуватися потрібні час і багато практики.
Протези, які отримали захисники, називаються “Руки героїв”, вони британського виробництва. Вартість одного з дворічною гарантією 16 тис. фунтів. Але для хлопців вони безкоштовні. Їх оплатив і встановив реабілітаційний центр Superhumans за кошти донорських компаній.
За словами протезиста Хелдера Гонсалвеса, це індивідуальні протези, їх можна адаптувати конкретно під людину. Вони дуже легкі в порівнянні з іншими міоелектричними протезами, які є на ринку. Всі деталі надруковані на 3-D принтері, це робить протез дуже зручним у використанні і нескладним у виробництві.
Філію цього реабілітаційного центру відкриють у квітні біля Львова. Зараз будівлю ремонтують цілодобово. Спочатку запустять лабораторію протезування і басейн.
– У басейні буде стельовий підйомник для людей з інвалідністю для того, щоб можна було людину на візку спустити в басейн, – пояснила проєктний менеджер з будівництва реабілітаційного центру Superhumans Юлія Селезньова.
Захисників протезують не чекаючи відкриття, щоб вони не звикали до інвалідності. Протези готують і виготовляють за кордоном. А після запуску Центру всі етапи протезування будуть реалізовувати в Україні.
– Тут найсучасніші тренажери. Зараз навчаємо команди реабілітологів, ерготерапевтів, гідротерапевтів для того, щоб всі технології були тут, – говорить директорка реабілітаційного центру Superhumans Ольга Руднєва.
Віталій Іващук, як і багато інших захисників, прагне якнайшвидше навчитися користуватися протезом, щоб повернутися до побратимів.
Фото: МОЗ