Андрій Черсак – український військовий, родом з Одещини, дістав поранення у бою на Запорізькому напрямку, втратив ногу вище коліна. Волонтери з американського штату Колорадо допомогли йому отримати протез безкоштовно.

Він прилетів на протезування до Сполучених Штатів на початку грудня. Весь час перебування Андрія у США ним опікувалися місцеві волонтери. Протез йому встановили в клініці містечка Боулдер.

Волонтери познайомилися з Андрієм в Україні, коли привозили гуманітарні вантажі. Чоловік дуже зрадів можливості швидко стати на ноги і ходити без милиць. Адже мріяв скоріше повернутися до дружини та маленького сина.

Зараз дивляться

За фахом він будівельник, отже до своєї професії повернутися не міг, а тепер у нього з’явилася надія.

Сам процес встановлення протеза тривав декілька днів. Андрій навіть здивувався, що процедура пройшла простіше, ніж він очікував.

– Прийняли мене дуже добре, всі хочуть чимось допомогти, – сказав він.

Після поранення Андрій лікувався в Києві і там зустрів волонтерів з Америки.

Це були Келлі Роріх та Ірина Ростелло. Вони йому запропонували приїхати до Колорадо на протезування.

– Лікар, який ставив протез, сказав, що звикну і буду ходити як на своїй нозі без милиць, – посміхаючись говорить боєць.

Волонтери зі США

Ірина Ростелло іммігрувала до Колорадо 15 років тому. Нещодавно вона заснувала фонд Limbs for Liberty, щоб допомагати Україні.

Ідея організувати допомогу з протезування українським воїнам прийшла Ірині у березні після поїздки до України.

Разом зі ще однією волонтеркою, Келлі Роріх, вона організувала фонд Limbs for Liberty

– Ми з чоловіком поїхали всиновлювати дитину з України, і в процесі всиновлення я випадково зустріла в лікарні солдатів з ампутованими кінцівками, – розповіла Ірина Ростелло.

Почали з нуля

Коли жінка повернулася до Сполучених Штатів, то почала з’ясовувати, які ресурси є у США, щоб потенційно допомогти деяким людям, яких вона зустрічала в Україні.

– Ми почали з нуля, у нас не було фінансування. Просто була ідея зробити це і допомогти людям в Україні отримати протези.

Волонтери почали збирати гроші: спочатку це були пожертви. А потім заходи зі збору коштів. Вони зібрали кілька тисяч доларів і знайшли лікаря, який зголосився допомогти.

– З Андрієм це була пробна поїздка, за яку ми хвилювались, – розповіла Ростелло. – Ми дивимось, як цей процес працює, оскільки ми нова організація.

Вона зазначила, що для Андрія це була можливість ще й відволіктися від сумних думок.

Ірина сказала, що Андрій має гіркий досвід: мало не помер, пролетів пів світу, щоб отримати протез, але є ще одна емоція – усвідомлення того, це не буде твоя власна нога. На жаль, лише шматок металу, з яким тобі доведеться жити усе життя.

– Я бачу, що він про це думає, але він надзвичайно щасливий, що може знову ходити, – додала вона.

Українці зі США

Limbs for Liberty співпрацює з організацією Українці Колорадо, яка допомагає їм з цією місією.

– Ми познайомилися з одним із волонтерів з Limbs for Liberty, – розповіла віцепрезидент організації Ірина Шаталова. – Вони їздили в Україну відвозили гуманітарні вантажі, допомагали госпіталям.

Коли у них виникла ідея привозити хлопців, які потребують протезування, Українці Колорадо допомагали, чим могли: надавали свою платформу в соціальних медіа, волонтерську працю, допомогу з лікарями.

Це був перший проєкт – плануються наступні. Навесні Limbs for Liberty планують привезти ще двох бійців з ампутованими кінцівками.

Волонтери з Колорадо наряду з протезуванням також шукають ресурси для надання психологічної допомоги українським військовим.

Фото: Голос Америки