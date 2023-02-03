Андрей Черсак – украинский военный, родом c Одесчины, получил ранение в бою на Запорожском направлении, потерял ногу выше колена. Волонтеры из американского штата Колорадо помогли ему получить протез бесплатно.

Он прилетел на протезирование в Соединенные Штаты в начале декабря. Все время пребывания Андрея в США о нем заботились местные волонтеры. Протез ему установили в клинике городка Боулдер.

Волонтеры познакомились с Андреем в Украине, когда привозили гуманитарные грузы. Мужчина очень обрадовался возможности быстро встать на ноги и ходить без костылей. Ведь мечтал поскорее вернуться к жене и маленькому сыну.

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По специальности он строитель, так что к своей профессии вернуться не мог, а теперь у него появилась надежда.

Сам процесс установления протеза длился несколько дней. Андрей даже удивился, что процедура прошла проще, чем он ожидал.

— Приняли меня очень хорошо, все хотят чем-то помочь, – рассказал он.

После ранения Андрей лечился в Киеве и там встретил волонтеров из Америки.

Это были Келли Рорих и Ирина Ростелло. Они предложили ему приехать в Колорадо на протезирование.

— Врач, ставивший протез, сказал, что привыкну и буду ходить как на своей ноге без костылей, — улыбаясь, сказал боец.

Волонтеры из США

Ирина Ростелло иммигрировала в Колорадо 15 лет назад. Недавно она основала фонд Limbs for Liberty, чтобы помочь Украине.

Идея организовать помощь по протезированию украинским воинам пришла Ирине в марте после поездки в Украину.

Вместе с другим волонтером, Келли Рорих, она организовала фонд Limbs for Liberty

— Мы с мужем поехали усыновлять ребенка из Украины, и в процессе усыновления я случайно встретила в больнице солдат с ампутированными конечностями, — рассказала Ирина Ростелло.

Начали с нуля

Когда женщина вернулась в Соединенные Штаты, начала выяснять, какие ресурсы есть в США, чтобы потенциально помочь некоторым из людей, которых она встречала в Украине.

– Мы начали с нуля, у нас не было финансирования. Просто была идея это сделать и помочь людям в Украине получить протезы.

Волонтеры начали собирать деньги: сначала это были пожертвования. А потом — мероприятия по сбору средств. Они собрали несколько тысяч долларов и нашли врача, который вызвался помочь.

– С Андреем это была пробная поездка, за которую мы волновались, – рассказала Ростелло. – Мы смотрим, как этот процесс работает, поскольку мы новая организация.

Она отметила, что для Андрея это была возможность отвлечься от печальных мыслей.

Ирина сказала, что у Андрея горький опыт: чуть не умер, пролетел полмира, чтобы получить протез, но есть еще одна эмоция – осознание того, это не будет твоя собственная нога. К сожалению, только кусок металла, с которым тебе придется жить всю жизнь.

— Я вижу, что он об этом думает, но он чрезвычайно счастлив, что может снова ходить, — добавила она.

Украинцы из США

Limbs for Liberty сотрудничает с организацией Украинцы Колорадо, которая помогает им с этой миссией.

— Мы познакомились с одним из волонтеров из Limbs for Liberty, – рассказала вице-президент организации Ирина Шаталова. – Они ездили в Украину отвозили гуманитарные грузы, помогали госпиталям.

Когда у них возникла идея привозить ребят, нуждающихся в протезировании Украинцы Колорадо помогали чем могли: предоставляли свою платформу в социальных медиа, волонтерский труд, помощь с врачами.

Это был первый проект – планируются следующие. Весной Limbs for Liberty планируют привезти еще двух бойцов с ампутированными конечностями.

Волонтеры из Колорадо наряду с протезированием также ищут ресурсы для оказания психологической помощи украинским военным.

Фото: Голос Америки