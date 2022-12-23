По меньшей мере 1,5 тыс. наших соотечественников, по данным Министерства здравоохранения Украины, потеряли конечности в этой войне. Это наши воины и пострадавшие от российских обстрелов гражданские, среди которых есть и дети. Согласно данным статистики, 70% украинцев потеряли ноги, 30% — руки.

В Одессе уже более десяти лет работает центр протезирования Телус. Здесь за счет государства можно получить консультацию и высококачественный протез. Каждые три года человек имеет право на бесплатную замену протеза.

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…Александру Мартыновичу 27 лет, он родом из Одесской области. С начала полномасштабного вторжения защищал Мариуполь. Но уже через неделю во время боя Александру прострелили ногу.

По словам бойца, ранение было не тяжелым, но отсутствие лекарств и медицинской помощи, которой в оккупированном городе уже не было, привели к ампутации.

Уже через несколько месяцев бойцу удалось установить временный протез. Сейчас он тренируется ходить уже на постоянном, сделанном специально для него в Одесском центре протезирования.

…Мать двоих детей Марина Стахищак потеряла ногу из-за болезни: три года назад конечность пришлось ампутировать из-за врожденной спинномозговой грыжи. Сегодня женщина настолько освоила протез, что уже начала заниматься танцами.

До войны в Центре Телус помогали людям, потерявшим конечности из-за болезни, вследствие несчастного случая или ДТП. Теперь же львиная доля пациентов — это пострадавшие вследствие российской агрессии.

По словам генерального директора Всеукраинского союза протезно-ортопедических предприятий Александры Казарян, в Центре проходит почти полный цикл производства. Конечности изготавливают из импортных материалов.

— На данном этапе протезирование нижних конечностей в нашей стране на довольно высоком уровне. Не обязательно ехать за границу чтобы там получить какой-то особый протез, — отмечает протезист Центра Филипп Матковский.

По его словам, Телус работает с теми же поставщиками, которые обеспечивают комплектующими весь цивилизованный мир.