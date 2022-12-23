Щонайменше 1,5 тис. наших співвітчизників, за даними Міністерства охорони здоров’я України, втратили кінцівки у цій війні. Це наші воїни і постраждалі від російських обстрілів цивільні, серед яких є і діти. Згідно з даними статистики, 70% українців втратили ноги, 30% — руки.

В Одесі вже більше десяти років працює центр протезування Телус. Тут за рахунок держави можна отримати консультацію і високоякісний протез. Кожні три роки людина має право на безкоштовну заміну протеза.

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…Олександру Мартиновичу 27 років, він родом з Одеської області. З початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. Але вже через тиждень під час бою Олександру прострелили ногу.

За словами бійця, поранення було неважким, але відсутність ліків та медичної допомоги, якої в окупованому місті вже не було, призвели до ампутації.

Вже через кілька місяців бійцеві вдалося встановити тимчасовий протез. Зараз він тренується ходити вже на постійному, зробленому спеціально для нього в Одеському центрі протезування.

…Мати двох дітей Марина Стахищак втратила ногу через хворобу: три роки тому кінцівку довелося ампутувати через вроджену спинномозкову грижу. Сьогодні жінка настільки освоїла протез, що вже почала займатися танцями.

До війни в центрі Телус допомагали людям, які втратили кінцівки через хворобу, внаслідок нещасного випадку або ДТП. Тепер же левова частка пацієнтів – це постраждалі внаслідок російської агресії.

За словами генерального директора Всеукраїнської спілки протезно-ортопедичних підприємств Олександри Казарян, в Центрі проходить майже повний цикл виробництва. Кінцівки виготовляють з імпортних матеріалів.

– На даному етапі протезування нижніх кінцівок у нашій країні на доволі високому рівні. Не обов’язково їхати за кордон щоб там отримати якийсь особливий протез, – зазначає протезист Центру Пилип Матковський.

За його словами, Телус працює з тими ж постачальниками, які забезпечують комплектуючими весь цивілізований світ.