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Протезування для дорослих і дітей: унікальна клініка відкриється у Львові

26 Жовтня 2022, 12:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
протези
Джерело: Depositphotos

На Львівщині відкриється іще одна спеціалізована клініка з протезування та реконструкції – Superhumans. Цей проект став можливим завдяки партнерству між державою та приватними благодійними ініціативами, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

В клініці будуть займатися протезуванням дорослих і дітей, робити хірургічні операції із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, а також надавати увагу лікуванню посттравматичного стресового розладу.

Пацієнти матимуть доступ до сучасної та новітньої медицини, яка вже сьогодні існує у провідних клініках світу.

Зараз дивляться

Заклад буде створено на базі державної лікарні, яка нині діє в регіоні. Наразі розпочалася підготовка до реконструкції.

До центру Superhumans залучатимуться найкращі медичні спеціалісти із США та ЄС. А згодом, на базі Superhumans планується створення освітнього тренінгового центру для медиків. Зараз же українські спеціалісти накопичують величезний досвід лікування бойових травм та зможуть ділитися ним із колегами з усього світу.

Superhumans керуватиметься незалежною радою директорів та медичною радою. До складу правління проєкту Superhumans приєдналася Олена Зеленська, а до медичної ради – міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Superhumans створювався за ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один засновник проєкту – Філіпп Грушко, член Наглядової ради TIS та координатор визначних інвестиційних угод на українському ринку. СЕО Superhumans стала Ольга Руднєва, багаторічний керівник Благодійного фонду АнтиСнід в Україні.

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Проєкт буде представлений у Великій Британії та згодом у країнах Європейського Союзу. До створення Superhumans приєднуються відомі люди, українські та світові зірки. Вони стають амбасадорами, аби розповсюджують інформацію, залучають кошти та професіоналів до проєкту

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