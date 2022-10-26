Во Львовской области откроется еще одна специализированная клиника по протезированию и реконструкции — Superhumans. Этот проект стал возможным благодаря партнерству между государством и частными благотворительными инициативами, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В клинике будут заниматься протезированием взрослых и детей, делать хирургические операции по реконструкции и восстановлению изувеченных частей тела или лица, а также уделять внимание лечению посттравматического стрессового расстройства.

Пациенты получат доступ к современной и новейшей медицине, которая уже сегодня существует в ведущих клиниках мира.

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Заведение будет создано на базе государственной больницы, ныне действующей в регионе. В настоящее время началась подготовка к реконструкции.

В центр Superhumans будут привлекаться лучшие медицинские специалисты из США и ЕС. А потом, на базе Superhumans планируется создание образовательного тренингового центра для медиков. Сейчас украинские специалисты накапливают огромный опыт лечения боевых травм и смогут делиться им с коллегами со всего мира.

Superhumans будет руководствоваться независимым советом директоров и медицинским советом. В состав правления проекта Superhumans присоединилась первая леди Украины Елена Зеленская, а в медицинский совет – министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Superhumans создавался по инициативе украинского бизнесмена Андрея Ставницера. Еще один основатель проекта – Филипп Грушко, член Наблюдательного совета TIS и координатор выдающихся инвестиционных соглашений на украинском рынке. СЕО Superhumans стала Ольга Руднева, многолетний руководитель Благотворительного фонда АнтиСПИД в Украине.

Проект будет представлен в Великобритании и затем в странах Европейского Союза. К созданию Superhumans подключаются известные люди, украинские и мировые звезды. Они становятся посольствами, чтобы распространяют информацию, привлекают средства и профессионалов к проекту