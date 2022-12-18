19-летний Егор Олейник из Житомирщины, потерявший ногу на войне, после успешного протезирования в Национальном реабилитационном центре Незламні готов снова вернуться на фронт.
Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.
— 8.46 — это время, которое Егор написал на жгуте после того, как подорвался на противопехотной мине, — пишут медики.
По их словам, контракт парень подписал еще до полномасштабного вторжения, как только стал совершеннолетним. Говорит, что всегда знал, что будет защищать Родину. Когда Россия напала, отправился на передовую.
— Егор вспоминает, что не так боялся погибнуть, как попасть в плен. Поэтому, когда в сентябре подорвался на мине и потерял ногу, сначала не хотел накладывать жгут, чтобы остановить кровь, — говорится в сообщении.
По словам Егора, бороться за жизнь тогда заставила мысль о родителях. Воин поставил турникет из последних сил. Побратимы эвакуировали с поля боя.
Потом — два месяца залечивания ран в семи медицинских учреждениях разных городов Украины: Покровск, Днепровское, Днепр, Умань, Винница, Немиров. В Центр Незламні приехал, потому что услышал, что здесь протезируют тех, кто пострадал от войны.
По словам медиков, мультидисциплинарная команда специалистов определила: парень готов к протезированию. Пока протезисты занимались изготовлением вспомогательного средства, добросовестно проходил физическую и психологическую реабилитацию.
— И вот буквально на днях Егор получил свой протез и снова начал ходить. Сейчас он уже в дороге на Житомирщину, к родителям, ради которых решил жить и по которым очень скучает, — пишут медики.
По их словам, после восстановления наш защитник вновь планирует возвращаться на фронт. И хочет, чтобы это произошло как можно быстрее.
Источник: Первое медобъединение Львова