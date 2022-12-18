19-летний Егор Олейник из Житомирщины, потерявший ногу на войне, после успешного протезирования в Национальном реабилитационном центре Незламні готов снова вернуться на фронт.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— 8.46 — это время, которое Егор написал на жгуте после того, как подорвался на противопехотной мине, — пишут медики.

По их словам, контракт парень подписал еще до полномасштабного вторжения, как только стал совершеннолетним. Говорит, что всегда знал, что будет защищать Родину. Когда Россия напала, отправился на передовую.

Сейчас смотрят

— Егор вспоминает, что не так боялся погибнуть, как попасть в плен. Поэтому, когда в сентябре подорвался на мине и потерял ногу, сначала не хотел накладывать жгут, чтобы остановить кровь, — говорится в сообщении.

По словам Егора, бороться за жизнь тогда заставила мысль о родителях. Воин поставил турникет из последних сил. Побратимы эвакуировали с поля боя.

Потом — два месяца залечивания ран в семи медицинских учреждениях разных городов Украины: Покровск, Днепровское, Днепр, Умань, Винница, Немиров. В Центр Незламні приехал, потому что услышал, что здесь протезируют тех, кто пострадал от войны.

По словам медиков, мультидисциплинарная команда специалистов определила: парень готов к протезированию. Пока протезисты занимались изготовлением вспомогательного средства, добросовестно проходил физическую и психологическую реабилитацию.

— И вот буквально на днях Егор получил свой протез и снова начал ходить. Сейчас он уже в дороге на Житомирщину, к родителям, ради которых решил жить и по которым очень скучает, — пишут медики.

По их словам, после восстановления наш защитник вновь планирует возвращаться на фронт. И хочет, чтобы это произошло как можно быстрее.

Источник: Первое медобъединение Львова