19-річний Єгор Олійник з Житомирщини, який втратив ногу на війні, після успішного протезування в Національному реабілітаційному центрі Незламні готовий знову повернутися на фронт.
Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.
– 8.46 – це час, який Єгор написав на джгуті після того, як підірвався на протипіхотній міні, – пишуть медики.
За їхніми словами, контракт хлопець підписав ще до повномасштабного вторгнення, як тільки став повнолітнім. Каже, що завжди знав, що захищатиме Батьківщину. Коли Росія напала, відправився на передову.
– Єгор згадує, що не так боявся загинути, як потрапити в полон. Тому, коли у вересні підірвався на міні і втратив ногу, спочатку не хотів накладати джгут, щоб зупинити кров, – йдеться в повідомленні.
За словами Єгора, боротися за життя тоді змусила думка про батьків. Воїн поставив турнікет з останніх сил. Побратими евакуювали з поля бою.
Потім – два місяці заліковування ран у семи медичних закладах різних міст України: Покровськ, Дніпровське, Дніпро, Умань, Вінниця, Немирів. У Центр Незламні приїхав, бо почув, що тут протезують тих, хто постраждав від війни.
За словами медиків, мультидисциплінарна команда фахівців визначила: хлопець готовий до протезування. Поки протезисти займалися виготовленням допоміжного засобу, сумлінно проходив фізичну та психологічну реабілітацію.
– І ось буквально днями Єгор отримав свій протез і знову почав ходити. Зараз він вже в дорозі на Житомирщину, до батьків, заради яких вирішив жити і за якими дуже сумує, – пишуть медики.
За їхніми словами, після відновлення наш захисник знову планує повертатися на фронт. І хоче, щоб це сталося якомога швидше.
Джерело: Перше медоб’єднання Львова