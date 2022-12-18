19-річний Єгор Олійник з Житомирщини, який втратив ногу на війні, після успішного протезування в Національному реабілітаційному центрі Незламні готовий знову повернутися на фронт.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– 8.46 – це час, який Єгор написав на джгуті після того, як підірвався на протипіхотній міні, – пишуть медики.

За їхніми словами, контракт хлопець підписав ще до повномасштабного вторгнення, як тільки став повнолітнім. Каже, що завжди знав, що захищатиме Батьківщину. Коли Росія напала, відправився на передову.

Зараз дивляться

– Єгор згадує, що не так боявся загинути, як потрапити в полон. Тому, коли у вересні підірвався на міні і втратив ногу, спочатку не хотів накладати джгут, щоб зупинити кров, – йдеться в повідомленні.

За словами Єгора, боротися за життя тоді змусила думка про батьків. Воїн поставив турнікет з останніх сил. Побратими евакуювали з поля бою.

Потім – два місяці заліковування ран у семи медичних закладах різних міст України: Покровськ, Дніпровське, Дніпро, Умань, Вінниця, Немирів. У Центр Незламні приїхав, бо почув, що тут протезують тих, хто постраждав від війни.

За словами медиків, мультидисциплінарна команда фахівців визначила: хлопець готовий до протезування. Поки протезисти займалися виготовленням допоміжного засобу, сумлінно проходив фізичну та психологічну реабілітацію.

– І ось буквально днями Єгор отримав свій протез і знову почав ходити. Зараз він вже в дорозі на Житомирщину, до батьків, заради яких вирішив жити і за якими дуже сумує, – пишуть медики.

За їхніми словами, після відновлення наш захисник знову планує повертатися на фронт. І хоче, щоб це сталося якомога швидше.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова